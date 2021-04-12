Первый японский профессиональный астронавт считает, что полет Гагарина определил его жизнь

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Первый японский профессиональный астронавт Мамору Мори считает, что полет Юрия Гагарина в космос не просто стал вехой в истории человечества, но и определил ход его личной жизни.

"Я учился тогда в школе, и новость о первом в мире полете в космос меня просто потрясла, - рассказал Мамору Мори ТАСС в понедельник, в день 60-летия с того момента, когда советский гражданин стал первым человеком, совершившим орбитальный полет вокруг Земли. - Я не мог оторваться от телевизора, когда там рассказывали о миссии корабля "Восток-1" и Гагарине. Сохранилась черно-белая фотография, на которой я прижимаюсь к телевизору, когда там показывали первого советского космонавта - мне хотелось как бы прикоснуться к нему плечом".

"Полет Гагарина был историческим событием огромной важности для всего человечества, он изменил и мою личную жизнь. Память о знаменитых словах Гагарина о "голубой Земле" словно вела меня до того момента, когда я сам полетел в космос, это самое яркое воспоминание моего детства".

Мамору Мори, специалист по химии и ядерной физике, стал первым профессиональным японским космонавтом. До него на орбиту, правда, поднялся на советском корабле корреспондент японской телекомпании Ти-би-эс Тоёхиро Акияма, однако он занимался в космосе журналистской работой.