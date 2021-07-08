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Вертолет на Марсе в ходе девятого полета установил несколько рекордов

Вертолет Ingenuity переместился на 625 метров за 2 минуты и 46 секунд

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity во время девятого полета побил сразу несколько своих же рекордов, переместившись на 625 метров за 2 минуты и 46 секунд. Это отметили в среду представители расположенной в Пасадине (штат Калифорния) Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA, которая отвечает за реализацию данного проекта.

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"Вертолет пересек 5 июля часть района под названием Seitah в южном направлении со скоростью пять метров в секунду, преодолев 625 метров. Он находился в воздухе две минуты и 46 секунд, улучшив свои предыдущие достижения по расстоянию, времени полета и скорости передвижения", - говорится в сообщении на сайте ЛРД. "Этот полет вновь продемонстрировал возможности летательного аппарата для исследований Марса - быстрого получения информации о тех районах, куда сложно добраться иным путем, - подчеркнули представители лаборатории. - Особенностью Seitah являются песчаные гребни, а такая местность труднопроходима для колесных роверов".

Seitah означает "среди песков" на языке индейского племени навахо, слова из которого NASA решило использовать для обозначения ряда объектов и зон на Марсе в рамках нынешней миссии марсохода Perseverance, доставленного вместе с Ingenuity в кратер Езеро 18 февраля. Цель миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на планете.

"Во время этого полета вертолет с помощью установленной на нем камеры делал цветные снимки, которые продолжают поступать в NASA" через антенны на марсоходе, указали представители ЛРД.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 метра 19 апреля, и находился он тогда в воздухе всего 39,1 секунды. Во время четвертого полета, состоявшегося 30 апреля, он пролетел за 118 секунд в совокупности 266 м - до цели и обратно. В ходе предыдущего полета 21 июня вертолет преодолел 160 метров в одном направлении за 77,4 секунды. В общей сложности Ingenuity, разработка которого обошлась в $80 млн, уже налетал свыше 1,6 км.

Как ранее отметило NASA, информация о том, как Ingenuity ведет себя на Красной планете, призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью несущими винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг.

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