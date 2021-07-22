Созвездие дворовых псов. Как собаки открыли человеку дорогу в космос

22 июля 1951 года собаки Дезик и Цыган поднялись на ракете Р-1 к верхним слоям атмосферы на высоту 87 700 м и благополучно вернулись на Землю. Целью уникального эксперимента было исследование возможности полета высокоорганизованных животных на баллистических ракетах, а также изучение сложных физических явлений в околоземном пространстве. О том, как четвероногие космонавты открыли человеку дорогу в космос, — в специальном материале ТАСС

Дезик и Цыган 22 июля 1951 года в четыре часа утра на полигоне Капустин Яр шли последние приготовления к пуску геофизической (предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы) ракеты Р-1. Старт был назначен на шесть часов утра. Днем температура в степи поднималась до 45 °C, и руководитель полета Сергей Королев не хотел, чтобы эта непростая и ответственная миссия сорвалась из-за банальной жары. Контроль за состоянием первых четвероногих "космонавтов" с самой первой тренировки и до отрыва Р-1 от земли осуществлял Владимир Яздовский — в то время заведовавший лабораторией скафандров и герметических кабин в Научно-исследовательском институте авиационной медицины.

Солнце еще не взошло. Дезик и Цыган накормлены легкими, но калорийными продуктами: тушеным мясом, хлебом, молоком. Они свободно чувствуют себя в одежде, оснащенной датчиками. Регистрируется частота их пульса и дыхания. Полностью экипированные, зафиксированные в лотках животные ведут себя спокойно. Молодцы Дезик и Цыган, не зря целый год тренировались! Из воспоминаний В. Яздовского, основоположника космической биологии и медицины, профессора, готовившего Дезика и Цигана к полёту

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За семь минут до рассвета включился двигатель ракеты. Все вокруг окуталось морем дыма и огня, и ракета взметнулась к небу. Когда сработало отключение двигателей, головная часть с животными отделилась, а затем парашют плавно опустил кабину на землю. Этот полет продолжался всего 15 минут. В толпе ученых и военных, с трепетом наблюдавших за полетом, послышалось: "Вряд ли выдержали…" Но, подъехав к месту посадки, наблюдатели с удивлением обнаружили, что обе собаки, напротив, по всем показателям чувствовали себя хорошо. Дезик и Цыган благополучно перенесли перегрузки и невесомость и даже ласкались к экспериментаторам. Только Цыган, как позднее выяснилось, получил незначительную травму при приземлении: оцарапал кожу на животе. "Собачья" работа Весной 1946 года Совет министров СССР принял постановление, согласно которому важнейшей задачей стало создание вооружения с применением реактивных двигателей и организация научно-исследовательских работ в этой области. Так было положено начало ракетно-космической отрасли страны.

Описание Сергей Королев © Фонды Музея космонавтики в Москве

Одновременно правительство потребовало от ученых проверить возможность полета в космос человека. Научные эксперименты решено было проводить на животных: обезьянах и собаках. Сергей Королев задумался над полетом человека в космос еще в 30-х годах и собирался привлечь для решения биологических и медицинских задач специалистов самого высокого уровня. Но осуществить свой замысел он смог только после Великой Отечественной войны. В 1947 году Королев обратился к Туполеву, мнение которого было для него всегда важно, и тот посоветовал ему Владимира Яздовского, который в то время работал в испытательном институте авиационной медицины Министерства обороны.

Глубокой осенью 1948 года Королев позвонил Яздовскому с предложением встретиться. На встрече рассказал, что есть ракеты, способные поднять груз более 500 кг на высоту 100 км. Яздовский сомневался. Тогда Королев стал его уговаривать, даже подключил министра обороны СССР маршала Василевского Из воспоминаний Виктора Яздовского, сына профессора Владимира Яздовского

Первые научные исследования показали: собаки должны справиться с полетом в космос лучше обезьян. К тому времени четвероногие были уже достаточно изучены. Они хорошо поддавались дрессировке, быстро привыкали к тесной кабине, упрощенному варианту космического корабля, были неприхотливы в еде и более спокойны, в отличие от приматов. Для первого полета были выбраны обычные бездомные дворняжки весом до 6 кг, в возрасте от двух до шести лет и не выше 35 см. Всего для проведения работ в специальном виварии недалеко от стадиона "Динамо" было отобрано 32 собаки. В итоге подопытные прошли все необходимые виды испытаний, которые проводили ученые. Их приучали по несколько дней находиться в замкнутом пространстве, переносить сильные перегрузки и вибрации, не пугаться громких звуков, одеваться в тесное экспериментальное снаряжение.

Мы придумали субстанцию, подобную холодцу. Ведь вода в невесомости улетучивается. Этот холодец заменял им и пищу, и воду. Очень аппетитный запах от него исходил, когда его готовили в лаборатории... Собакам очень нравилось. Ванночки с космическим деликатесом крепились прямо под тем местом, где лежали собаки. По сигналу (во время тренировки — прим. ТАСС) контейнеры выдвигались, а после того, как собаки все съедали, — удалялись. И так до нового сигнала Из интервью Российской газете Адили Котовской, бывшего научного сотрудника Института медико-биологических проблем, участницы эксперимента по подготовке собак к полету в космос

​​​​​​​Дезик и Цыган справились со всеми испытаниями на отлично. Никаких отклонений в здоровье и поведении замечено не было. Вскоре они стали первыми собаками — покорителями космоса. Дезик вновь поднялся в стратосферу уже через неделю после первого полета вместе с новой напарницей Лисой. В начале все шло штатно, но, когда собак уже готовились встречать на Земле, подвела система спуска. Белого купола парашюта в небе в тот день наблюдатели так и не увидели. Кабина с собаками разбилась. Сразу же после трагедии первого выжившего космонавта Цыгана от программы на всякий случай отстранили. Его взял к себе председатель летной госкомиссии академик Анатолий Благонравов, у которого Цыган прожил более десяти лет. А его щенков потом дарили как ордена, за особые заслуги. Дворняги на орбите Первой на земной орбите стала Лайка. Полет собаки состоялся почти сразу после запуска первого советского спутника. 3 ноября 1957 года "Спутник-2" с собакой на борту был успешно выведен на орбиту. Лайка сделала четыре витка вокруг Земли. Из-за ошибки расчета площади спутника и отсутствия системы терморегулирования температура за это время поднялась до 40 °C. Собака умерла от перегрева. Сам же "Спутник-2" совершил 2370 витков вокруг Земли, а затем сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года. ​​​​​​​​​​​​

Описание Лайка, 1957 год © Фонды Музея космонавтики в Москве

Больше всех тогда переживал выдающийся ученый, сотрудник Института медико-биологических проблем Олег Газенко. Это он готовил Лайку к полету. Через год Газенко взялся за подготовку следующего собачьего экипажа, который позднее прославится на весь мир. Белка и Стрелка Вначале в отряде претендентов, отобранных Олегом Газенко для полета, было шестеро: Лисичка, Чайка, Сильва, Вильна, Марсиана и Ласка. Белки и Стрелки среди них не было по одной простой причине — имена им меняли постоянно из соображений секретности. Собаки недели на пролет носили на себе специальные датчики, примеряли летную форму, а ученые следили за их поведением и самочувствием. Дворнягам делали ЭКГ и ФКГ (фонокардиограмму). "Датчики нужно крепить с наружной стороны животного. При максимальном смещении назад собака не должна ударяться крестцом о кабину. Трос крепить над лопатками животного", — отмечал в своем рабочем дневнике Олег Газенко.​​​​​​​

Описание Олег Газенко © Из коллекции Политехнического музея

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К концу лета 1960 года ученые окончательно определились с кличками для нового орбитального экипажа — Сильва и Вильна стали Белкой и Стрелкой. За день до старта, 18 августа, Олег Газенко буквально не отходил от своих питомцев и фиксировал в своем дневнике все, что происходило с собаками. Пульс животных контролировался ежечасно. 19 августа 1960 года ракета с Белкой и Стрелкой успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль сделал 18 витков вокруг Земли, и через сутки собаки в спускаемом аппарате благополучно приземлились в казахской степи. Белка и Стрелка совершили первый в мире долговременный орбитальный полет. На этом их космическая карьера закончилась и начались обычные собачьи будни. Правда, вернулись на Землю они уже не как дворняги, а вполне устроенные в жизни собаки. Им предоставил жилье Государственный научно-исследовательский и испытательный институт авиационной и космической медицины. Там, по свидетельству сотрудников, Стрелка принесла здоровое потомство из шестерых щенков, одного из которых, по кличке Пушинка, позднее подарили президенту США Джону Кеннеди.

Описание Белка и Стрелка после полета в космос на Московском радио, 1961 год © Юрий Абрамочкин/Фонды Музея космонавтики в Москве

До весны 1961 года в СССР по программе суборбитальных полетов в космос было запущено еще 29 ракет с собаками на борту. Десять из них погибли. Отказывали парашютные системы, сбоила система жизнеобеспечения, разгерметизировались кабины. Но этот этап необходимо было пройти. Каждая авария меняла дальнейший план испытаний, делая полеты более безопасными не только для собак, но и для человека.

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