В NASA заявили, что запуск корабля Starliner к МКС возможен не ранее 3 августа

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Отложенный ранее запуск космического корабля Starlinerкомпании Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 3 августа. Об этом сообщил в четверг на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

"Исходя из сегодняшней ситуации, мы сочли нецелесообразным осуществлять запуск завтра, - указал он. - На данный момент ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа". Дополнительное окно запуска намечено на 4 августа.

Ранее NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Он был отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

О новом американском корабле

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.