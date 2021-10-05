В NASA отметили безупречное проведение запуска космического корабля "Союз МС-19" к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" с первым в истории "киноэкипажем" на борту прошел безукоризненно. Так прокомментировали это событие в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник.

"Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло безупречно, все прошло, как запланировано. Отрыв от земли произошел в 13:55 по местному времени (11:55 мск - прим. ТАСС) на космодроме Байконур", - прокомментировал сотрудник NASA во время трансляции запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" в прямом эфире. В американском космическом агентстве также планируют осветить стыковку корабля к МКС и приветствие российского экипажа.

На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко планируют впервые в истории снять на орбите художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.