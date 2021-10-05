Пересильд и Шипенко на съемках посетят американский сегмент МКС и панорамный купол

ТАСС, 5 октября. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко посетят американский сегмент МКС и модуль с панорамным куполом во время съемок фильма на борту МКС. Об этом сообщили во время трансляции стыковки на сайте NASA .

"Пересильд и Шипенко посетят "Купол" (американский модуль с панорамным видом - прим. ТАСС) для съемок фильма. Они смогут побывать в американском сегменте МКС, по необходимости. Об этом есть договоренность", - сообщили в эфире.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.