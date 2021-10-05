Как проводили в космос первый в мире "киноэкипаж"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова/. Первый в мире "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова во вторник отправился с космодрома Байконур на МКС, где пройдут съемки художественного фильма. Актер Владимир Машков рассказал ТАСС, что ради этого проекта после трехлетнего перерыва вернулся в кино, а режиссер Алексей Учитель назвал событие грандиозным.

Корабль "Союз МС-19" уже долетел до МКС по двухвитковой схеме и пристыковался к модулю "Рассвет" в ручном режиме. По окончании проверки герметичности стыка между кораблем и модулем откроются люки, и экипаж перейдет на станцию.

"Мы находимся в километре от исторического события, нам долго предстоит исследовать себя и всю эту историю <…> Я около трех лет не снимался в кино, но это именно тот проект, ради которого стоило вернуться к съемкам. Меня пригласили разделить это великое событие. Роль потрясающая, прекрасный сценарий, прекрасная команда, все сложилось, это уникальный момент в моей жизни", - сказал ТАСС после запуска ракеты актер Владимир Машков, который в 2018 году стал художественным руководителем Театра Олега Табакова, а годом позже заявил о том, что временно перестанет сниматься в кино, чтобы сосредоточиться на театральной деятельности.

Фильм под рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но, в силу обстоятельств, отправляется на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Машков рассказал, что играет человека, "который все это затеял", то есть отправил доктора в космос.

За полетом ракеты с киноэкипажем на борту с трибун следили близкие люди - дочери Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, жена Клима Шипенко Софья Карпунина и его дети, а также родители актрисы и режиссера. Многие из них не могли сдержать слез в момент отправления ракеты в космос. В числе провожающих были глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, врио директора Фонда кино Федор Соснов, актер и продюсер Игорь Угольников, актер Саша Петров, актрисы Стася Милославская, Кристина Асмус и другие.

Алексей Учитель рассказал ТАСС, что они переживают за полет всей семьей, но верят в лучшее. "Это грандиозное событие, когда летят близкие люди, это и волнительно, и уникально. Нас подвозили близко к ракете - ощущения, как в кино, это и реальность, и фантастика, поэтому и радостно, и страшно", - поделился он. Режиссер выразил уверенность, что у Шипенко получится хороший фильм. "Он умеет чувствовать зрителя и делать кино художественно", - сказал Учитель.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, в момент старта ракеты с космодрома Байконур командир экипажа Антон Шкаплеров произнес традиционное: "Поехали!". Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд добавили: "Камера! Мотор! Начали!". Каждый из этапов космического путешествия сопровождался громкими аплодисментами: после запуска ракеты присутствующие начали обниматься и делиться впечатлениями, а момент стыковки, за которым семьи экипажа и большинство гостей наблюдали из гостиницы по трансляции, отметили шампанским.

Об экспедиции

Киноэкипажу предстоит снять в космосе около 35-40 минут экранного времени. Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким, который с апреля находится на МКС. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Новицкий и Петр Дубров. Они проведут на станции еще 174 суток.

В дублирующий экипаж вошли космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.