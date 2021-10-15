Военные спасатели заявили о готовности к встрече корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) готова к встрече спускаемого аппарата "Союз МС-18" с киноэкипажем, посадка которого запланирована на утро 17 октября. Об этом в пятницу сообщил журналистам старший оперативный группы управления силами и средствами поиска и спасания ЦВО полковник Сергей Батаков.

"Задача экипажам самолетов, вертолетов и наземному эшелону поиска, группе руководства полетами, личному составу на выполнение мероприятий поисково-спасателей работы по посадке спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-18" поставлена, проведена подготовка авиационной и специальной техники. Авиационная техника, техника наземного эшелона поиска, средства наземного обеспечения полетов, летный и личный состав от воинских частей 14-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил РФ к выполнению мероприятий поисково-спасательной работы по посадке спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" готовы", - сказал он.

В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18".