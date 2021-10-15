В Китае провели церемонию в честь тайконавтов перед их отправкой на орбитальную станцию

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 15 октября. /ТАСС/. Китайские власти провели в пятницу церемонию в честь трех космонавтов, которые в ближайшие полгода будут обслуживать на орбите космическую станцию КНР. Мероприятие прошло в присутствии журналистов и местных жителей около центра запусков на космодроме Цзюцюань (Северный Китай).

Капитан экипажа Чжай Чжиган вместе с коллегами - женщиной-тайконавтом Ван Япин и молодым тайконавтом Е Гуанфу - поприветствовали собравшихся и проследовали к микроавтобусу, который доставит их на стартовую площадку.

"Мы обязательно добьемся прогресса в строительстве космической станции", - подчеркнул ранее Чжай Чжиган, обращаясь к журналистам.

Запуск "Шэньчжоу-13" состоится 16 октября, это шестая по счету миссия по строительству орбитальной станции КНР, она завершит первый этап проекта, в ходе которого проводятся испытания ключевого оборудования. В 2022 году Китай планирует выполнить работы второй стадии, когда будет осуществлен монтаж космических отсеков. Для этого управление программы пилотируемых космических полетов страны отправит на орбиту еще шесть аппаратов, из них два - модули "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") и "Мэнтянь" (космическая лаборатория "Небесная мечта"), еще два - пилотируемые, а остальные - грузовые.