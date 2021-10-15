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Руководитель полета рассказал, что Рогозин "всыпал" ему за инцидент на МКС

По словам генконструктора Владимира Соловьева, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "всыпал" генеральному конструктору Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителю полетом российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву за инцидент с потерей ею ориентации. Об этом сам Соловьев сообщил космонавту Олегу Новицкому во время переговоров со станцией.

Ранее в РКК "Энергия" ТАСС сообщили, что инцидент произошел во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18", на котором 17 октября должен вернуться на Землю "киноэкипаж" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), а также космонавт Новицкий.

"Олег, не бери в голову. Ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович [Рогозин] всыпал за это, все нормально", - сказал Соловьев в пятницу во время переговоров, трансляция которых идет на сайте NASA.

По словам генконструктора, операцию по включению двигателей корабля надо было провести, чтобы убедиться в исправности. "Это дело важное при посадке", - отметил он. Также он попросил всех членов экипажа корабля "Союз МС-18" выспаться перед посадкой.

Как уточнили ранее в "Энергии", ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, угрозы для нее или членов экипажа нет. Всего на борту МКС сейчас находятся 10 человек.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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