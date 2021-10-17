Возвращение "киноэкипажа" с МКС на Землю. Видеотрансляция

На Землю с МКС возвращаются первые побывавшие в космосе представители киноиндустрии - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий.

Без удостоверения супергероя. Впервые в космос полетят актриса и режиссер

"Киноэкипаж" пробыл на орбите 12 суток, Новицкий находился на МКС с апреля.

Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа на борту совершит посадку в степи Казахстана утром в воскресенье. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса - в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата в Казахстане - в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган.