Корабль "Ю. А. Гагарин" с "киноэкипажем" на борту отстыковался от МКС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Корабль "Ю. А. Гагарин" с первым в мире "киноэкипажем" на борту отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента МКС, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль перейдет в автономный полет, примерно в 06:41 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Космонавт Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

В съемках фильма также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.