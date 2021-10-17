В Звездном городке встретили первый в истории космический киноэкипаж

Самолет с членами киноэкипажа приземлился на взлетно-посадочной полосе аэродрома Чкаловский в 18:33 мск. Примечательно, что Ту-204-300, на котором Новицкий, Пересильд и Шипенко летели из Караганды, тоже носит имя первого в мире космонавта. В это время около комплекса предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звездного городка уже собралось много людей. Среди них - родственники, местные жители, космонавты и их семьи, журналисты, актеры, специалисты, медики.

Корреспондент ТАСС присутствовала на встрече экипажа, снявшего первый художественный фильм в космосе, в Звездном городке. Там космонавту, актрисе и режиссеру предстоит пройти послеполетную реабилитацию.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/. 17 октября. / Корр. ТАСС Екатерина Москвич/. Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю в воскресенье рано утром. Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, на его борту были космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Многие из гостей принесли букеты и шарики. Дети нарисовали плакаты "Миссия выполнима", "Невозможное возможно", "Вернулись!" и другие. Еще до приезда Новицкого, Пересильд и Шипенко раздавались крики "Ура!" и громкие аплодисменты. А дочка космонавта Сергея Кудь-Сверчкова нетерпеливо спрашивала у папы и мамы, скоро ли приедет тетя Юля (жена Новицкого), чтобы вручить ей цветы.

Художница Ирина Трошкина держала в руках картину, на которой изображены члены экипажа. Как она пояснила ТАСС, это ее подарок для вернувшихся космонавта, актрисы и режиссера. "У нас был конкурс для людей с ограниченными возможностями к 60-летию полета Юрия Гагарина. <…> Вроде как первый полет Гагарина и это тоже первый полет. Поэтому сделала эту работу, а главный нашей команды Игорь Бондарев предложил подарить", - сказала Трошкина.

Когда раздался колокольный звон, который символизирует приближение автобуса с членами экипажа, толпа сразу оживилась: кто-то начал готовить фотоаппараты, кто-то - телефоны, некоторые зааплодировали. Первым из автобуса вышел Олег Новицкий, за ним - Клим Шипенко, затем - Юлия Пересильд. В Звездном городке их встретили с хлебом-солью. Под аплодисменты и крики они прошли в здание, где их ждали родные и медики.

Предстоящая реабилитация

Теперь космонавту, актрисе и режиссеру предстоит пройти реабилитацию. В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) ранее сообщили ТАСС, что сроки восстановления будут зависеть от самочувствия участников полета. После коротких полетов они обычно занимают около недели. В свою очередь, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что реабилитация Олега Новицкого займет больше времени, так как он совершил длительный полет в космос.

Когда за спинами членов экипажа закрылись двери "обсерватора", гости начали делиться впечатлениями друг с другом. Так, космонавт Олег Артемьев, который входил в дублирующий киноэкипаж, в беседе с корреспондентом ТАСС назвал эксперимент хорошим для популяризации космонавтики.

"Для меня и так было понятно, что этот эксперимент (по подготовке участников полета в сжатые сроки - прим. ТАСС) пройдет нормально, <...> а вот для популяризации космонавтики это хорошо", - сказал он, добавив, что у него вряд ли будет возможность полететь сразу с двумя участниками космического полета.

Работа киноэкипажа

Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст высоко оценил работу киноэкипажа, отметив, что команда выполнила запланированный объем работ на 120%. Он также сказал, что отснятые кадры выглядят "потрясающе кинематографично". "Мы видели много фильмов, где имитировались невесомость и нахождение на орбите, но реальность совершенно другая", - подчеркнул он.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали "в ущерб полноценному сну".