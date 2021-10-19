Юлия Пересильд назвала главным открытием в космосе окружавших ее людей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что главным открытием в космосе для нее стали люди, которые находились рядом в процессе подготовки к полету и в период пребывания на МКС. Об этом она рассказала на послеполетной пресс-конференции в ТАСС.

"Для меня всегда самое большое открытие - это люди. Для меня и в космосе открытие - это люди. Все эти 12 дней и время, когда мы до этого готовились к полету, говорит о том, что космос - это чрезвычайно интересно, но каждый человек - это большой космос. Для меня это было, пожалуй, самое интересное, как мы прожили эти 12 дней, как это было непросто, и нам было непросто, и ребятам с нами было непросто, как мы смогли преодолеть все трудности, сложности, сложиться в большой организм, вот это и есть космос", - поделилась Пересильд.

Она рассказала, что полет произвел на нее большое впечатление, которое еще предстоит пережить. "Это такая вспышка и внутри, и снаружи, что, честно говоря, хочется все это прожить. Мы были в сжатых сроках, было мало времени. Мы вдруг в последний день поняли, что не насмотрелись в иллюминатор, мы не успевали, потому что все время шли съемки", - пояснила актриса.

По ее словам, работа над фильмом в космосе была необычной, но столь же полноценной, как и на Земле. "Мы сценарий постоянно вместе читали за столом, учили, проговаривали нюансы. <…> Много дублей, очень много дублей", - добавила Пересильд.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись в воскресенье с МКС после съемок фильма. Они находятся в Звездном городке, где проходят реабилитацию. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.