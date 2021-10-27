"Главкосмос" подписал предварительное соглашение на коммерческие полеты "Союза"

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) подписал предварительное соглашение, по которому будет осуществлено два коммерческих полета кораблей "Союз" в 2024 году. Об этом сообщил гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов во время презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".

"Главкосмос" подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех коммерческих мест в "Союзе" в 2024 году. Это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом", - сказал Лоскутов, не уточнив, с каким клиентом подписан документ.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила большое количество заявок на полет на МКС от специалистов из различных стран и космических туристов после реализации проекта "Вызов", в рамках которого проходили съемки художественного фильма в космосе.

В конце сентября глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко рассказал журналистам, что есть потенциальные клиенты, которые готовы полететь на МКС на "Союзе" и совершить выход в открытый космос.