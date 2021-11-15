Космонавт рассказал, что экипаж сделал в первую очередь после отбытия актеров с МКС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) первым делом выспались после отстыковки "Союза МС-18" с киноэкипажем. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС.

"Во-первых, мы выспались. Расстыковка проходила ночью, мы только под утро (около 06:00) пошли спать. Поэтому первое, что мы сделали, - выспались, учитывая, что 12 дней съемок на станции проходили в очень плотном графике. Нам приходилось съемками заниматься не только в рабочее, но и в свое личное время, поэтому устали", - сказал он.

По словам космонавта, после этого члены экипажа "начали приводить станцию в порядок". "За время работы киноэкипажа российский сегмент был адаптирован для съемок, очень много предметов и оборудования перемещалось из одного модуля в другой, было необходимо привести все в соответствие с базой данных, которая находится на станции", - добавил Шкаплеров.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.