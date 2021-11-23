МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты SpaceX

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) сблизится в четверг утром с фрагментом ракеты SpaceX. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Роскосмосом.

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"25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Faclon 9, запущенной в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Как уточнили в Роскосмосе, минимальное расстояние между станцией и данным объектом составит почти 5,5 км. "Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС", - подчеркнули в госкорпорации.

Сейчас экипаж МКС работает в обычном режиме. Информация поступила от Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в Роскосмос).

В прошлый понедельник МКС несколько раз сблизилась с космическим мусором - такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт корабля Crew Dragon.