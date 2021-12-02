Вьетнамский спутник не подал сигнал с орбиты за три недели с момента запуска

ХАНОЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Вьетнамский спутник NanoDragon, запущенный 9 ноября с космодрома Утиноура в японской префектуре Кагосима, так и не подал за минувшие три недели сигнал с орбиты. Об этом заявил заместитель генерального директора вьетнамского национального космического центра (НКЦ) Ле Суан Хюи, сообщила в четверг газета "Зан чи".

NanoDragon был в числе девяти спутников, выведенных на орбиту на борту ракеты-носителя Epsilon-5 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). По словам замдиректора НКЦ, перед запуском NanoDragon прошел четыре раунда проверки безопасности JAXA с соблюдением строжайших стандартов климатических, ударных и функциональных испытаний. Также спутник прошел несколько раундов экспертиз во Вьетнаме перед отправкой в Японию для запуска.

Инженеры НКЦ продолжают активно выяснять причину отсутствия сигнала со спутника и рассматривают возможные варианты внештатных ситуаций, которые могли произойти с NanoDragon, рассказал Ле Суан Хюи.

Изначально старт с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима должен был пройти 1 октября, однако его дважды откладывали из-за технических проблем с радиолокационным оборудованием и погодных условий.

NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами НКЦ. Он должен принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море.

До запуска NanoDragon Вьетнам уже имел на околоземной орбите пять собственных космических аппаратов. В апреле 2008 года Ханой вывел на орбиту первый в истории собственный телекоммуникационный спутник VINASat-1, построенный по заказу вьетнамского правительства в США. В мае 2012 года был запущен уже VINASat-2, также созданный американскими разработчиками. Третьим по счету спутником, запущенный Вьетнамом, стал научно-исследовательский VNREDSat-1А, выведенный на орбиту в мае 2013 года, а в ноябре того же года вьетнамская космическая группировка увеличилась за счет исследовательского спутника PicoDragon. В январе 2019 года на орбиту был выведен еще один исследовательский спутник MicroDragon для оценки качества морской воды, определения состояния морских ресурсов и наблюдения за природными явлениями, происходящими вдоль вьетнамского морского побережья.