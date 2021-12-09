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Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

По словам главы Роскосмоса, в разгонном блоке "Бриз-М" выявили замечания

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выявленные в разгонном блоке "Бриз-М" замечания стали причиной переноса пуска ракеты "Протон-М". Об этом написал в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

"На разгонном блоке выявили еще одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно", - отметил он.

В Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату.

Старт ракеты уже один раз переносился с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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