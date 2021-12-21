В NASA пока не планируют съемок кино в космосе

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не планирует запусков с целью съемок кино в космосе. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.

"Есть частные компании, у которых имеются идеи относительно того, что бы они хотели делать в космосе. И они обязаны представлять и согласовывать их с NASA", - указал он.

"Сейчас в расписании нет запусков с целью съемок кино", - заявил руководитель американской программы МКС. При этом он еще раз подчеркнул, что если у той или иной кинокомпании "есть концепция миссии для съемок фильма, им следует представить ее NASA".

В мае 2020 года занимавший тогда должность директора NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что голливудский актер Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме режиссера Дага Лаймана, съемки которого предполагалось частично провести на МКС. СМИ сообщали также, что в создании картины принимает участие компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Ожидалось, что Круз и Лайман должны были отправиться на МКС на корабле Crew Dragon осенью 2021 года.

Съемки российского фильма на МКС

Минувшей осенью на МКС успешно прошли съемки российской космической драмы под рабочим названием "Вызов". Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.