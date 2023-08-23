Посол России поздравил Индию с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луне

Денис Алипов отметил, что стремление человечества к исследованию космоса "делает колоссальный шаг вперед"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов поздравил Индию с успешной посадкой спускаемого аппарата индийской лунной миссии "Чандраян-3" на Южном полюсе Луны.

"Поздравляю, Индия! Исторический триумф: "Чандраян-3" осуществил безупречную посадку на Южном полюсе Луны! Стремление человечества к исследованию космоса делает колоссальный шаг вперед", - написал Алипов на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.