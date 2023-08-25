Индийское космическое ведомство опубликовало и сразу удалило фото своего аппарата на Луне

Многие СМИ успели скопировать изображение

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала снимок спускаемого модуля миссии "Чандраян-3" на Луне, сделанный лунным орбитальным аппаратом "Чандраян-2". Однако вскоре фотография, размещенная на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter), была удалена.

"Я слежу за тобой!" - говорилось в твите от имени аппарата "Чандраян-2". На фото виден предмет на поверхности спутника Земли, который, по данным ISRO, является спускаемым модулем "Викрам" миссии "Чандраян-3". "Камера высокого разрешения орбитального аппарата "Чандраяан-2" в настоящее время имеет лучшее разрешение из всех, находящихся вокруг Луны", - сообщило ISRO, отметив, что на фото - место приземления модуля.

Однако всего несколько минут спустя космическое агентство удалило сообщение со страницы по неизвестной причине. Многие СМИ успели скопировать изображение.

В среду спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Ранее при попытке совершить посадку в этом районе потерпела катастрофу российская станция "Луна-25". Индийский модуль доставил на Луну небольшой луноход.

Это уже третья экспедиция по изучению Луны, которую отправила Индия. Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена 22 июля 2019 года. Она предусматривала вывод аппарата на орбиту, и мягкую посадку спускаемого модуля, который должен был доставить на поверхность земного спутника луноход. 7 сентября того же года, когда спускаемый модуль находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, он разбился при ударе. Однако орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на лунной орбите и отправляет снимки на Землю.