В Индии заявили, что будут пытаться восстановить связь с аппаратами на Луне еще две недели

Как отметил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх, главной задачей для "Викрама" и "Прагьяна" будет возвращение в строй после того, как им пришлось пережить температуру до минус 200 градусов по Цельсию

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) будет продолжать попытки восстановить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян" миссии "Чандраян-3", которые находятся на спутнике Земли, еще две недели - до следующего лунного заката (6 октября). Об этом сообщил журналистам глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх.

"Мы не знаем, когда они "проснутся". Это может быть завтра, а может быть и в последний [земной] день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и луноход "проснутся", это будет большим достижением", - цитирует Сомнатха газета Hindustan Times.

Он отметил, главной задачей для "Викрама" и "Прагьяна" будет возвращение в строй после того, как им пришлось пережить температуру до минус 200 градусов по Цельсию. Если бортовое оборудование выдержало низкие ночные температуры на Луне, то аппараты смогут "проснуться" и продолжить миссию по отправке научных данных в течение следующего лунного дня, который продолжается 14 земных суток.

Как ранее сообщило ISRO, аппараты пока не отвечают на радиосигналы с Земли и связь с ними не восстановлена. Индия предпринимает попытки возобновить связь с луноходом и посадочным модулем с минувшей пятницы, когда на Луне начался рассвет.