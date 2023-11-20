В Центре Хруничева рассказали о сотрудничестве с Boeing по эксплуатации модуля "Заря"

Гендиректор Центра Алексей Варочко сообщил, что трудностей в выполнении взаимных обязательств с американской компанией не возникает

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Роскосмос) и американской компании Boeing по эксплуатации модуля "Заря", запущенного на орбиту 25 лет назад и положившего начало работе Международной космической станции (МКС), проходит без каких-либо трудностей, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Центра Алексей Варочко.

"Сотрудничество с компанией Boeing продолжается в течение более 28 лет, и трудностей в выполнении взаимных обязательств не возникает", - сказал Варочко. Более того, по его словам, за почти три десятилетия совместной работы внутренние структуры Boeing неоднократно присваивали Центру Хруничева звание "лучший поставщик компании Boeing по созданию и эксплуатации МКС".

Международная космическая станция находится на орбите Земли уже 25 лет. 20 ноября 1998 года был запущен ее первый модуль - функционально-грузовой блок "Заря", разработанный Центром имени М. В. Хруничева по контракту с американской компанией Boeing.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.