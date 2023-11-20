20 ноября, 05:15

В Центре Хруничева заявили, что санкции США не затрагивают МКС

От работы предприятий, занятых в программе Международной космической станции, зависит безопасность работы всего проекта, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Варочко

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Санкции Вашингтона в отношении российской ракетно-космической отрасли не затрагивают программу Международной космической станции (МКС), так как от работы предприятий, занятых в программе МКС, зависит безопасность работы всего проекта. Такое мнение в интервью ТАСС выразил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Роскосмос) Алексей Варочко.

"Программу МКС санкции не затрагивают, и это связано с тем, что от функционирования предприятий, занятых в программе МКС, зависит безопасность эксплуатации как российского, так и американского сегментов и МКС в целом", - ответил Варочко на вопрос, почему санкции не затрагивают МКС и стоит ли ждать подобных ограничений в будущем.

В мае 2019 года были выпущены поправки к закону США об ассигнованиях на национальную оборону, которые ограничивали использование пусковых услуг российских ракет. 25 февраля ЕС ввел 10-й пакет санкций против 33 российских юридических лиц и одной зарегистрированной в ОАЭ транспортной компании. Среди них был Центр им. М. В. Хруничева.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

Теги:
СШАРоссияВарочко, Алексей Григорьевич
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