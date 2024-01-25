Японский модуль заснял минералы на поверхности Луны с помощью специальной камеры

Камера работала в течение 15 минут, в результате было сделано 257 снимков вместо 333 запланированных

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Первый японский лунный модуль SLIM смог с помощью специальной спектроскопической камеры заснять минералы на поверхности Луны сразу после посадки. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Камера снимала в течение 15 минут. Потом ее работа была прекращена, поскольку у аппарата не функционируют солнечные элементы и он получает энергию от встроенного аккумулятора. Кроме того, существовал риск перегрева аппарата.

В результате было сделано 257 снимков вместо 333 запланированных. Поскольку из них получается изображение в виде мозаики, на нем имеются области, который не удалось запечатлеть.

Если JAXA удастся возобновить энергоснабжение модуля с помощью солнечных элементов, спектроскопическая камера вновь будет включена. Сейчас аппарат отключен от питания, уровень заряда встроенного аккумулятора составляет около 12%.

О модуле

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии. Модуль совершил посадку 20 января примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января). Его удалось посадить всего в 55 м от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне спутника Земли. Таким образом специалисты JAXA выполнили поставленную задачу - совершить сверхточную посадку в радиусе не более 100 м от заданной цели.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.