Для экипажей миссии "Союз" - "Аполлон" создали отдельные словари

Все совместные технические операции советские космонавты проговаривали на английском языке, а американские - на русском, рассказала директор Российского госархива Марина Малютина

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специализированные англо-русский и русско-английский словари были созданы для общения технических специалистов и членов экипажей экспериментального полета "Союз" - "Аполлон" в 1975 году. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Марина Малютина.

"Для общения технических специалистов в системе документации создали англо-русский и русско-английский словари ("Словарь ЭПАС"), а также разговорник для космонавтов и астронавтов", - сказала он. Директор архива добавила, что обучение иностранному языку в рамках подготовки к полету началось еще в 1972 году в СССР и годом позднее в США.

По ее словам, в программе не было языковых инструкций, но один из ключевых документов - "Организационный план" - предписывал, что во время полета все совместные технические операции советские космонавты проговаривают на английском языке, а американские астронавты - на русском.

Первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз" - "Аполлон" стартовал 50 лет назад, 15 июля 1975 года. Опыт успешной реализации программы послужил основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", а также заложил основу для работы разных стран по проекту Международной космической станции.