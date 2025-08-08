Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что в ближайшие дни возможны магнитные бури

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Возмущения геомагнитного поля, прогнозируемые учеными и вызванные воздействием корональной дыры, начались на Земле. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Начались геомагнитные возмущения", - говорится в сообщении.

Как отметили ученые, ближайшие пять-семь дней также возможны слабые и средние магнитные бури.

Ранее в Telegram-канале лаборатории сообщалось, что 8 августа могут начаться длительные геомагнитные возмущения, вызванные приходом к Земле облака солнечной плазмы, а также воздействием на нее корональной дыры.