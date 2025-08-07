7 августа, 13:30
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься

Во время магнитных бурь специалисты советуют не подвергать себя лишним нагрузкам. О том, что это за явление и как оно действует на планету и человека, — в материале ТАСС
Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 8 августа Землю накроет магнитная буря. Она станет самой сильной за последние два месяца и может спровоцировать рост геомагнитного индекса Kp до отметки 6. Ожидается, что поток солнечного ветра достигнет планету около 07.00 мск.

Магнитные бури случаются в среднем 5-6 раз в год и могут длиться несколько дней. Серьезной опасности они не несут, но могут осложнить жизнь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Рассказываем, что такое магнитная буря и как ее пережить.

Что такое магнитная буря

Вокруг Земли есть невидимая оболочка — магнитосфера, которая защищает нашу планету от солнечной радиации. Из космоса на нее воздействует поток солнечного ветра — так называют ионизированные частицы, которые постоянно разлетаются от Солнца со скоростью 400 км/сек. Обычно сила давления солнечного ветра и давление магнитной оболочки Земли равны.

Но когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, баланс давления меняется, магнитосфера как бы сжимается над Землей и в ней начинают меняться величины токов. Эту "болтанку" давления ученые и называют магнитной бурей. Вспышки некоторых молодых звезд так сильны, что могли бы разрушить атмосферу своих планет. Активность Солнца ниже, но все сравно может повлиять на земных обитателей, вызвать помехи в радиосвязи и сбои в работе приборов. 

Есть ли опасность для людей? 

Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, — нет. Исследования показывают, что в период магнитных бурь повышается число смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Но это повышение незначительно (около 20%), к тому же это только данные статистики. Оценить влияние конкретного геомагнитного события на здоровье человека трудно.

"Чтобы провести исследование влияния магнитной бури на здоровье и состояние человека, необходимо иметь четкие критерии, которые можно измерить, — рассказывает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский. — Головная боль или тахикардия — это не критерий, такие симптомы могут быть вызваны массой других причин, той же сменой погоды, например, сменой атмосферного давления. А магнитная буря на атмосферное давление не влияет".

Однако у многих врачей — другое мнение. О том, что рекордные по силе вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей, ТАСС рассказал член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Игорь Бобровницкий.

"Вспышки на Солнце, как и другие гео- и гео-гелиомагнитные факторы не на всех людей действуют негативно. Влияют они на так называемых метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма, на здоровых людей подобные факторы не действуют", — рассказал академик.

Бобровницкий уточнил, что механизмы воздействия электромагнитных возмущений на человека изучены слабо. Однако даже у пациентов, не знающих о факте солнечной вспышки, наблюдается ухудшение в самочувствии.

Предполагается несколько эффектов воздействия возмущений магнитного поля, возникающих из-за вспышек на Солнце: это повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии
Игорь Бобровницкий
член-корреспондент РАН

Есть мнение, что колебания магнитного фона Земли человек инстинктивно воспринимает как угрозу жизни. А увеличение гормонов стресса — кортизола и адреналина — ведет к спазму сосудов и повышению давления.

Советы врачей 

Несмотря на то что ученые пока недостаточно изучили, как колебания магнитного поля воздействуют на организм, врачи советуют людям, которые плохо переносят скачки давления, в дни магнитных бурь подстраховаться и соблюдать нехитрые правила. 

"В такие дни мы наблюдаем, что у гипертоников давление подскакивает, а у гипотоников, наоборот, падает, — объясняет терапевт Елена Тихомирова. — Для того чтобы нивелировать эти неприятности, гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника". 

Метеочувствительным людям во время магнитных бурь также важно хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом и утомительных походов по магазинам.

