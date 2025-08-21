Сергей Рыжиков, в частности, отметил, что "узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем Государственного флага России. Видеозапись поздравления распространил Роскосмос.

"Узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли и представлены здесь, на борту МКС, где мы работаем на благо своей страны и всего человечества", - сказал Рыжиков.

Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих на территории страны. "[Флаг олицетворяет] наше стремление вперед, силу и единство. Это качества, благодаря которым мы веками храним свой суверенитет", - сказал он, добавив, что для космонавтов на МКС флаг служит еще и напоминанием о Родине, о семье.

"И на Земле, и в космосе мы живем под одним флагом. Под одним флагом побеждаем в спорте, под одним флагом летаем в космос. Все мы разные, но под одним флагом. Вместе идем вперед!" - закончил поздравление Платонов.