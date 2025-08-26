Тропический шторм затопил несколько вьетнамских провинций и движется в сторону Таиланда

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" сделал несколько космических кадров тайфуна "Кадзики", приведшего по меньшей мере к трем смертям в центральном Вьетнаме. Фотографии распространил Роскосмос.

"Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение тайфуна на острове Хайнань. Тропический шторм затопил юг Китая, накрыл несколько провинций Вьетнама и движется на Таиланд", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее местный департамент по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий сообщил о смерти по меньшей мере трех человек из-за последствий прохождения тайфуна. По данным ведомства, к утру 26 августа подтверждена гибель трех человек в провинциях Ниньбинь, Нгеан и Хатинь, различные ранения и травмы получили 13 человек. Удары стихии повредили и частично разрушили более 6,8 тыс. домов, еще 3,1 тыс. строений были затоплены.

Кроме того, ливневые дожди нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству, затопив 31 тыс. га посевов риса и порядка 2,2 тыс. га фруктовых плантаций. Более 1,7 млн жителей центрального региона лишились электроснабжения, поскольку тайфун повредил свыше 740 опор линий электропередачи.

В понедельник, 25 августа, управление гражданской авиации Вьетнама издало распоряжение о временном прекращении приема и отправки воздушных судов в двух аэропортах центральной части страны, которые находятся в районах, расположенных непосредственно в зоне влияния тайфуна, в результате чего 30 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, а еще 35 отменены.