Коллектив предприятия ритмично выполняет обязательства по созданию космических кораблей "Союз" и "Прогресс", отметили в госкорпорации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Игорь Мальцев не писал заявления об увольнении и, вопреки фейковым сообщениям в СМИ, не собирается покидать свой пост, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

"Генеральный директор РКК Энергия Игорь Мальцев исполняет свои рабочие обязанности, вопреки распространившимся фейкам не писал заявления об увольнении и не собирается покидать свой пост. Вместе с командой предприятия он работает над накопившимися сложностями, оставшимися в наследство от прошлого руководства", - сказал собеседник агентства.

Представитель Роскосмоса отметил, что коллектив предприятия ритмично выполняет обязательства по созданию космических кораблей "Союз" и "Прогресс", а также работает по проектам пилотируемого корабля нового поколения и Российской орбитальной станции.

Ранее издание "Газета.Ru" со ссылкой на свои источники в отрасли сообщило, что РКК "Энергия" якобы готовятся продавать частному лицу, а генеральный директор подал в отставку. Слухи о планах продажи предприятия ТАСС опровергли два источника.

Об РКК "Энергия"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" - одно из головных предприятий Роскосмоса, специализирующееся на пилотируемом освоении космического пространства. В ее стенах был создан первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли и автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.

РКК "Энергия" - разработчик пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс". Среди перспективных проектов корпорации - пилотируемый транспортный корабль нового поколения, а также Российская орбитальная станция.