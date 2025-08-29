За последние сутки зарегистрировали около 20 вспышек, пять из них были сильного уровня M

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Самые высокие с начала лета риски вспышек высочайшего класса Х сохраняются на Солнце уже вторые сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю. <…> За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M, что, в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы, показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии. В то же время, все равно сохраняется ощущение, что этих ресурсов не хватит и без разовых крупных взрывов звезда эту проблему не решит. В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X", - говорится в сообщении.

Однако, как уточнили в лаборатории, геомагнитный прогноз сохраняется спокойным.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС о вспышке М1.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.