МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство и специалисты NASA активно работают над "переформатированием" проекта миссии MSR по доставке образцов пород с Марса, собранных марсоходом Perseverance, в сторону ускорения и удешевления этого проекта. Это позволит быстрее доставить на Землю недавно найденные "биосигнатуры", сообщил журналистам на онлайн пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи.

10 сентября научная команда марсохода Perseverance сообщила об обнаружении в кратере Йезеро, где совершил посадку этот ровер в июле 2020 года, отложений крайне необычных осадочных пород, внутри которых присутствуют возможные следы жизнедеятельности марсианских микробов. Собранные Perseverance образцы этих "биосингатур" представляют огромный интерес для науки, однако вопрос их дальнейшего изучения находится в подвешенном состоянии из-за неопределенной судьбы миссии MSR, предназначенной для доставки этих проб на Землю.

"Мы продолжаем рассматривать различные варианты того, как эти и другие образцы могут быть доставлены на Землю в контексте наших долгосрочных 30-летних планов по изучению и освоению Марса. Для принятия решения нам необходимо понять, какие бюджеты и временные рамки будут нам доступны, а также какие технологии помогут нам наиболее быстрым образом доставить эти образцы на Землю", - заявил Даффи.

При этом Даффи отметил, что руководство NASA рассматривает и альтернативные варианты, в том числе отправку еще одной роботизированной миссии, которая будет нацелена не на доставку, а на изучение собранных Perseverance образцов прямо на поверхности Марса при помощи инструментов, отсутствующих на борту пятого марсохода NASA. Полученные в ходе этих исследований данные сыграют важную роль в подготовке пилотируемых экспедиций к четвертой планете Солнечной системы, подытожил и. о. руководителя NASA.