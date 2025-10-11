Роскосмос может приступать к летно-конструкторским испытаниям ступени "Союза-5"

Этот шаг стал возможен после успешного проведения наземной огневой проверки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Успешное проведение наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" позволяет перейти к летно-конструкторским испытаниям, сообщили в Роскосмосе.

"РД-171МВ отработал положенные 160 секунд. Это позволяет приступить к летно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя «Союз-5», создаваемой предприятием Роскосмоса - Ракетно-космическим центром «Прогресс»", - говорится в сообщении.

10 октября Роскосмос сообщил об успешных наземных огневых испытаниях первой ступени "Союза-5", которую также планируется использовать в российской ракете-носителе сверхтяжелого класса. "Испытания прошли вчера на предприятии Роскосмоса - в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Это завершающий этап наземной отработки", - добавили в госкорпорации 11 октября.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года, а начало полномасштабной эксплуатации - на 2028 год.

Блок первой ступени оснащен "царь-двигателем" РД-171МВ - самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. При весе в 10 тонн его тяга составляет 800 тонн, а мощность сравнима с крупной электростанцией. Предыдущие модификации РД-171 и РД-171М использовались в программах "Энергия-Буран" и "Зенит".