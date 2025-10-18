Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября подойдет к Земле на минимальное расстояние - около 89 млн км, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Комета C/2025 A6 Lemmon через трое суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 млн км", - отметили в лаборатории.

Объект представляет особый интерес для астрофотографов, прежде всего, профессиональных: на высокоточных инструментах он выглядит "исключительно красивым" объектом.

В настоящий момент комета перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону Волопаса. Ближайшая яркая ориентирная звезда - Арктур. Однако с учетом слабой яркости, найти объект без опыта "практически невозможно".