Россияне могут наблюдать самую яркую комету года

Космический объект C/2025 A6 (Lemmon) максимально сблизится с Землей 21 октября, сообщил астроном Сергей Язев

Редакция сайта ТАСС

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Зона видимости кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально сблизится с Землей, охватывает всю территорию России. Лучшие условия - у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев, назвавший комету самой яркой в 2025 году.

Объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт 3 января 2025 года. Наклон орбиты кометы позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. В этом месяце ее блеск достиг 5-й звездной величины. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, которое составит 89 185 647 км. К этому времени объект станет немного ярче - его блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины.

"Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов <…> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно", - отметил Язев.

Москва находится немного севернее 55-й параллели северной широты. Здесь после наступления темноты комета видна уже сейчас на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается.

Как сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, в эти дни объект перемещается по околополярным созвездиям Северного полушария.

"Комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября", - пояснила Кошман.

В VII веке комету могли не увидеть

Период обращения C/2025 A6 (Lemmon) составляет 1350 лет. Следовательно, в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке.

"Видели ли комету в прошлый раз, неизвестно. Хорошо, если она была яркая. Но если у нее была такая же яркость, как сейчас, то заметить ее могли только люди с очень острым зрением", - отметил Язев в разговоре с корреспондентом ТАСС.