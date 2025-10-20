Космонавт Зубрицкий рассказал о своем первом шаге в открытый космос

Спецкор ТАСС на МКС, в частности, отметил, что накануне выхода у него "было предвкушение чего-то захватывающего и интересного"

Редакция сайта ТАСС

МКС, 20 октября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поделился впечатлениями о первой в его карьере внекорабельной деятельности (ВКД), отметив, что шагнуть в открытый космос для него не составило труда, поскольку он был сосредоточен на работе.

"Первый шаг был не труден, я был сосредоточен на работе. Накануне выхода было предвкушение чего-то захватывающего и интересного и небольшое волнение, а уже непосредственно в день выхода я погрузился в работу, и некогда было отвлекаться на эмоции", - сказал он.

Космонавт признался, что в космосе самой трудной была работа с подвязыванием проволочными фиксаторами защитных колпачков электрических разъемов многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к кабелям на корпусе станции. Он пояснил, что эта работа была сопряжена с мелкой моторикой пальцев: "Каждое движение пальцев в перчатке - это преодоление усилия надутого скафандра, каждое движение - как будто сжатие эспандера. До сих пор чувствуется небольшая усталость", - поделился Зубрицкий.

Он также рассказал, что вид через стекло шлема скафандра сильно отличается от вида в иллюминаторе модуля МКС, поскольку последний ограничен размером самого иллюминатора, а в скафандре остекление позволяет наблюдать полусферу почти в 180 градусов, не говоря уже о возможности разворота космонавта. "Когда взошло солнце, удалось в полной мере насладиться красотой земных пейзажей. Вид на Землю в открытом космосе просто невероятный, как и вид станции: когда находишься внутри, она кажется меньше, а когда смотришь со стороны, она поражает своим масштабом!", - сказал космонавт.

Зубрицкий добавил, что по возвращении на станцию у него было чувство удовлетворения от выполненной работы. После выхода в открытый космос участники еще в течение трех часов приводили системы скафандра и станции в штатный режим работы, после чего смогли пойти отдыхать.

О ВКД-64

ВКД-64 была выполнена космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким 16 и 17 октября. Выход за борт был намечен на 19:50 16 октября, однако ВКД началась примерно на полчаса позже. По плану ее продолжительность должна была составить 5 часов 38 минут, в действительности космонавты выполнили ее мероприятия за 6 часов 11 минут 12 секунд.

Для Рыжикова это была вторая по счету ВКД, Зубрицкий шагнул в открытый космос впервые. В ходе ВКД космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты, демонтировали камеру HRС с модуля "Звезда" и отбросили ее против вектора скорости, очистили иллюминатор этого модуля и сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.