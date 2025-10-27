Пролет светящегося объекта над Москвой сняли на видео

В МФТИ объяснили, что объект скорее всего является фрагментом космического мусора

ТАСС, 27 октября. Светящийся объект, который заметили утром 27 октября над Москвой, сняли на видео.

На кадрах виден полет яркого болида желто-зеленого оттенка.

Руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин рассказал ТАСС, что объект скорее всего является фрагментом космического мусора - частью отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, который проник в нижние слои атмосферы Земли и сгорел в них.