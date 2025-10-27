ИКИ РАН: NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

Сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения, так и на зеркалах Европейского космического агентства, указали ученые

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. NASA закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6, который может быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL) <…>, так и на зеркалах Европейского космического агентства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело с оценочным размером 2 м должно было по расчетам пройти на расстоянии от Земли около 150 тыс. км 28 октября. "С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России", - подытожили специалисты.

Ранее в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 утра по местному времени. Очевидцы этого события, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размером в 10-20 см, так и фрагментом космического мусора.