Два вспышечных центра вызвали рост солнечной активности

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, события пока развиваются на безопасном удалении от Земли

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Рост солнечной активности продолжается, два крупных вспышечных центра выходят на видимую с Земли сторону, оба - повторно после прохождения диска в середине октября, но эти события пока развиваются на безопасном для планеты удалении. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Выбросы плазмы из вспышечных центров пока идут мимо Земли. Верхняя область сейчас удалена от направления на Землю примерно на 60 градусов, но уже завтра этот угол сократится до 45 градусов, а к выходным оба активных центра по сути выйдут на линию Солнце-Земля", - отметили в лаборатории.

По данным ученых, основная активность сосредоточена в верхней области, которая при прошлом прохождении обеспечила почти десятикратный рост вспышечной активности и, вероятно, уже на обратной стороне произвела несколько вспышек уровня X. В каталогах этот центр разделен на две группы - 4272 (передние пятна) и 4274 (дальние). Причем вспышки в основном приписываются группе 4274, нижняя область получила номер 4275.

За последние сутки зарегистрировано пять сильных вспышек уровня M, самое мощное событие - M5.0 - произошло около 13:00 мск 3 ноября. Индекс вспышечной активности за это время вырос с порядка 4 до более 7 по 10-балльной шкале. При прошлом прохождении области достигали уровня 8 из 10, поэтому нынешний подъем, вероятно, не предел. Обе области скорее производят отдельные сильные вспышки, чем множество мелких, из-за чего вероятности вспышек высшего балла сохраняются на заметном уровне, в том числе сегодня.

Отмечается и "молчание" нижнего активного центра - более крупного и потенциально более опасного. Так же, как и при прошлом прохождении, он остается малоактивным, что может указывать на накопление энергии.