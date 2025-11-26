Ученый Тарасов назвал условие роста производства космических солнечных элементов

Это потребуется при дальнейшем развитии и освоении космоса, указал эксперт

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Увеличение мощностей по производству космических солнечных элементов потребуется при дальнейшем развитии и освоении космоса. Об этом сообщил заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета науки о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Тарасов на V Конгрессе молодых ученых, который открылся во вторник в Сочи.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Если космос будет расти кратно, то его развитие столкнется с тем, что нам потребуется вводить производственные мощности по производству космических солнечных элементов. И эта гонка еще нам всем предстоит. Поэтому на Земле солнечная энергетика - это наша сегодняшняя реальность во многих уголках мира, это наше определенное будущее, а в космосе это наша насыщенная потребность, без которой космос просто не сможет развиваться. Нужны высокоэффективные солнечные элементы, иначе спутники все растущие запросы мощности не смогут покрыть", - сказал он.

В России развиваются технологии производства наземных кремниевых солнечных батарей и космических кремниевых солнечных батарей. Ученый назвал их очень эффективными и закрывающими часть потребности России.

"На Луне нужна очень высокая плотность энергии, безусловно, там термоядерные синтезы. Ядерная энергия была бы предпочтительна, но спутники на сегодняшний день безальтернативно все - на солнечной энергетике. И стремительное развитие космоса, частного космоса, низкоорбитального интернета, дистанционного зондирования Земли ставит вызовы, на которые нам предстоит ответить", - добавил заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики.

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.