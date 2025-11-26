Астронавт NASA Уильямс: Гагарин очень известен в США

Все понимают, что космонавты "стоят на плечах" этого великого человека, отметил Кристофер Уильямс

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Юрий Гагарин является очень известной личностью в США. Об этом заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура в 12:28 мск 27 ноября. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

"Я думаю, что Юрий Гагарин очень известен в Америке. Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас", - сказал астронавт.