Ракета с кораблем "Союз МС-28" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и тремя членами экипажа 74-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Примерно через девять минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-28" будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" в российском сегменте станции примерно в 15:38 мск.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа, спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть Сбера GigaChat. Она будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы. Также в космос отправятся прямые потомки мух-дрозофил, совершивших полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2.

Старт ракеты в том числе приурочен к 25-летию со дня старта первой длительной экспедиции на МКС. На внешнюю поверхность ракеты нанесены соответствующие изображения, а также логотип Сбера, который выступает оператором GigaChat, и впервые - рисунки детей с онкозаболеваниями.