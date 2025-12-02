Роскосмос объяснил замену Артемьева Федяевым в экипаже Crew-12

Это связано с переходом первого на другую работу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Космонавт Андрей Федяев включен в основной экипаж миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева в связи с переходом последнего на другую работу. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Космонавт Андрей Федяев включен в состав основного экипажа миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева. Такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу. Старт миссии Crew-12 намечен на первую половину 2026 года", - сказали в госкорпорации.

Федяев - летчик-космонавт, Герой России. Зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023 года совершил свой первый полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина.