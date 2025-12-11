Зубрицкий рассказал, о чем больше всего мечтал на МКС

Больше всего на МКС хотел принять горячую ванну и поесть домашней еды, отметил космонавт Роскосмоса

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказал в рамках пресс-конференции в Звездном городке, что больше всего на МКС хотел принять горячую ванну и поесть домашней еды, передает корреспондент ТАСС.

"Лично для меня, да и, мне кажется, для многих космонавтов не хватает какой-то домашней вкусной еды, свежих овощей и фруктов. К нам иногда приходят на грузовых кораблях запасы свежих овощей и фруктов, но все равно они в ограниченном количестве: ты не можешь себе позволить каждый день есть то, что хочешь. И лично мне не хватало ванны в космосе, потому что гигиенические процедуры приходится принимать при помощи влажных полотенец и воды. Большой теплой ванны - этого не хватает на станции", - сказал он.

9 декабря спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" совершил посадку в Казахстане в 08:04 мск. Экипаж корабля отправился на станцию в апреле 2025 года. Продолжительность его работы составила 245 суток. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов и ремонтно-восстановительных работ. Космонавты Роскосмоса Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос.