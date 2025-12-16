Замглавы Роскосмоса опроверг утверждения о прекращении пилотируемой программы

Дмитрий Баранов призвал исключить спекуляции по этому вопросу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская пилотируемая программа не прекращена. Заявления об этом опроверг заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов, призвав исключить спекуляции по этому вопросу.

"Заместитель генерального директора госкорпорации опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу", - отметили в Роскосмосе.

Как сообщали в Роскосмосе 27 ноября, после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" был произведен осмотр места старта и выявлено повреждение некоторых элементов стартового стола.