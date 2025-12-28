Разгонный блок "Фрегат" с 52 спутниками отделился от третьей ступени "Союз-2.1б"

Ракета со спутниками "Аист-2Т" стартовала с космодрома Восточный

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат", двух спутников "Аист-2Т" и 50 малых космических аппаратов успешно отделилась от третьей ступени, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 16:18 мск. Выведение "Аистов-2Т" №1 и №2 разгонным блоком займет около часа. После этого на целевые орбиты будут выведены 50 попутных аппаратов.

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии "Аист-2Т" - №1 и №2 - будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет.