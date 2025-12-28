Спутники "Аист-2Т" вывели на целевую орбиту

Аппараты были запущены с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спутники "Аист-2Т" №1 и №2, запущенные с космодрома Восточный с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведены на орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Аппараты "Аист-2Т" запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2, а также 50 попутными спутниками.

В состав попутной полезной нагрузки вошли малые космические аппараты "Лобачевский", "Скорпион", "Политех Юниверс-6", а также спутники "Хорс" №5, "Владивосток-2" и "МорСат-1". В числе аппаратов также находится спутник-платформа хостинг-провайдера RUVDS, размещение которого осуществляется с использованием аппарата Mule 4T разработки ОКБ "Пятое поколение" (АО "ОКБ5").

О спутниках "Аист-2Т"

Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" предназначены для съемки поверхности планеты и получения стереоскопических изображений, на основе которых создаются цифровые модели местности. Спутники также будут использоваться для наблюдения за чрезвычайными ситуациями, включая пожары, наводнения и вулканическую активность. Два аппарата серии "Аист-2Т" - №1 и №2 - будут работать совместно, что позволит повысить точность данных и получить более полную и детальную информацию об исследуемых территориях. Планируемый срок активной работы спутников составляет не менее пяти лет. Ранее на орбите успешно эксплуатировался спутник предыдущей модификации - "Аист-2Д", который за почти восемь лет работы отснял более 93 млн кв. км земной поверхности, подтвердив надежность и эффективность аппаратов данной серии.