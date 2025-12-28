Баканов: Россия вправе гордиться очередным годом без аварийных запусков ракет

Глава госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия и сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли могут по праву гордиться тем, что серия безаварийных космических пусков не прервалась в 2025 году. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"Хотел бы поздравить всех причастных к сегодняшнему успешному запуску, всех сотрудников космодрома Восточный, сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли и всех россиян. Мы можем гордиться, что очередной год прошел безаварийно. Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата, среди которых наши российские аппараты и что немаловажно - ряд студенческих космических аппаратов, представляющих вузы Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Всех с наступающим годом и успешного 2026 космического года", - заявил Баканов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что спутники "Аист-2Т" №1 и №2, запущенные 28 декабря с космодрома Восточный с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведены на орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат".